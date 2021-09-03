Новые ограничения в Турции не коснутся россиян

С 6 сентября в Турции введут новые антиковидные ограничения. Они не коснутся въезжающих в страну туристов. Об этом сообщает РИА новости.
Граждане Турции и иностранцы с видом на жительство, которые не прошли вакцинацию и не переболели коронавирусом, будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест при посещении массовых мероприятий, а также при перемещении на общественном транспорте.
"Действие дополнительных правил не распространяется на иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма", — заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.
Ранее в Турции придумали новый способ поощрения вакцинированных. В некоторых заведениях страны начали делать скидки для привитых и угощать их едой бесплатно.