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Новые ограничения в Турции не коснутся россиян

Мира Маркина
1 час назад

С 6 сентября в Турции введут новые антиковидные ограничения. Они не коснутся въезжающих в страну туристов. Об этом сообщает РИА новости.

Новые ограничения в Турции не коснутся россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Граждане Турции и иностранцы с видом на жительство, которые не прошли вакцинацию и не переболели коронавирусом, будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест при посещении массовых мероприятий, а также при перемещении на общественном транспорте.

"Действие дополнительных правил не распространяется на иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма", — заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Ранее в Турции придумали новый способ поощрения вакцинированных. В некоторых заведениях страны начали делать скидки для привитых и угощать их едой бесплатно.

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