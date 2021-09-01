В ресторанах Турции начали бесплатно кормить привитых

Владельцы ресторанов в Турции придумали способ замотивировать людей к вакцинации от коронавируса. В некоторых заведениях страны начали делать скидки для привитых и угощать их едой бесплатно.

Как пишут в местных СМИ, один из бизнесменов организовал кампанию:

"Покажи сертификат о вакцинации в приложении на телефоне и получи в подарок самый вкусный кебаб".

Рестораторы объяснили свой подход тем, что лучше ненавязчиво подтолкнуть людей сделать прививку, чем терпеть убытки от простоя во время локдауна.

Глава Федерации владельцев кофеен, игровых салонов и буфетов Турции Мурат Агагоглу предложил вообще не обслуживать клиентов, не получивших две дозы вакцины, так как еще один локдаун, по его мнению, отрасль не вынесет.

Основатель "Мясо & Рыба" Сергей Миронов заявил порталу TourDom.ru, что в России нет подобных инициатив, и прививочные кампании должны поддерживаться государством, а не бизнесом. Однако президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал, что многие заведения еще с прошлого года предлагают скидки для тех, кто вакцинировался.