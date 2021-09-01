В Турции введут новые ограничения для туристов

В Турции планируют ввести новые ограничения для туристов и местных жителей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление генерального директора авиакомпании Turkish Airlines Билала Экчи.

С 6 сентября посадка в автобусы, поезда и самолеты будет невозможна без сертификата о вакцинации, результатов ПЦР- или экспресс-тестов на коронавирус. Также справку нужно будет предоставлять на концертах, в кино и театрах.

По словам Билала Экчи, решение приняли в соответствии с распоряжением МВД, выпущенным 20 августа.