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В Турции введут новые ограничения для туристов

Анна Шутова
1 час назад

В Турции планируют ввести новые ограничения для туристов и местных жителей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление генерального директора авиакомпании Turkish Airlines Билала Экчи.

С 6 сентября посадка в автобусы, поезда и самолеты будет невозможна без сертификата о вакцинации, результатов ПЦР- или экспресс-тестов на коронавирус. Также справку нужно будет предоставлять на концертах, в кино и театрах.

По словам Билала Экчи, решение приняли в соответствии с распоряжением МВД, выпущенным 20 августа.

Кроме того, в Турции продолжают действовать обязательные электронные анкеты для прибывающих в страну. На их основе туристам выдается HES код.

Ранее россиянам назвали самую выгодную дату для полета в Турцию.

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