Россиянам назвали выгодную дату для полета в Турцию

Самая выгодная по цене дата для заезда в Турцию — 1 сентября. Туристы зачастую сдвигают даты отпуска, чтобы поприсутствовать на первой школьной линейке детей. Об этом сообщают «Известия», цитируя туроператора Tui.

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Согласно данным поисковиков авиабилетов, первые числа сентября — самая выгодная дата по цене.

«Многие, кто планирует отдых в сентябре, вынужденно сдвигают его на более позднее время, чтобы в первый учебный день отвести детей-школьников на линейку», — рассказали представители туроператора Tui.

Турция стала одним из самых популярных туристических направлений у россиян, которые летят на отдых в сентябре. В страну забронировано 24 процента билетов. Кроме того, Турция —лидер по стоимости туров: например, стоимость проживания в отеле «три звезды» с завтраками составит 11,5 тысячи рублей. Средняя цена авиабилетов в оба направления составляет 20,8 тысячи рублей — на 14,4 процента ниже, чем в августе. По данным поисковика Aviasales, самая низкая цена составила 18 296 рублей.