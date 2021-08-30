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Россиянам назвали самую выгодную дату для полета в Турцию

Дарья Амосова
58 минут назад

Самая выгодная по цене дата для заезда в Турцию — 1 сентября. Туристы зачастую сдвигают даты отпуска, чтобы поприсутствовать на первой школьной линейке детей. Об этом сообщают «Известия», цитируя туроператора Tui.

Россиянам назвали выгодную дату для полета в Турцию
Фото: depositphotosdepositphotos

Согласно данным поисковиков авиабилетов, первые числа сентября — самая выгодная дата по цене.

«Многие, кто планирует отдых в сентябре, вынужденно сдвигают его на более позднее время, чтобы в первый учебный день отвести детей-школьников на линейку», — рассказали представители туроператора Tui.

Турция стала одним из самых популярных туристических направлений у россиян, которые летят на отдых в сентябре. В страну забронировано 24 процента билетов. Кроме того, Турция —лидер по стоимости туров: например, стоимость проживания в отеле «три звезды» с завтраками составит 11,5 тысячи рублей. Средняя цена авиабилетов в оба направления составляет 20,8 тысячи рублей — на 14,4 процента ниже, чем в августе. По данным поисковика Aviasales, самая низкая цена составила 18 296 рублей.

Кроме того, россияне выбирают для отдыха в бархатный сезон Грецию и Кипр. А вот туры в Египет в общем числе заказов выбирает только один процент туристов. Компании полагают, что путешественники устремятся туда к середине осени. Недавно путешественница из России пожаловалась на туристов и зазывал в Египте.

Новости путешествий,газета "Известия",
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