Великобритания упростила правила въезда для россиян

Власти Великобритании упростили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщил в своем Twitter министр транспорта страны Грант Шаппс.
Теперь с четвертого ктября вакцинированные путешественники из государств оранжевого списка, в который входит Россия, освобождаются от обязательной сдачи ПЦР-теста перед прилетом в королевство.
Также по приезде туристам не нужно будет сдавать повторный ПЦР-тест — вместо него они могут предоставить срочный тест на COVID-19, который является более дешевым аналогом ПЦР-теста.