Великобритания упростила правила въезда для россиян

Власти Великобритании упростили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщил в своем Twitter министр транспорта страны Грант Шаппс.

Теперь с четвертого ктября вакцинированные путешественники из государств оранжевого списка, в который входит Россия, освобождаются от обязательной сдачи ПЦР-теста перед прилетом в королевство.