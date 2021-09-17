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Великобритания упростила правила въезда для россиян

Мария Иглина
1 час назад

Власти Великобритании упростили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщил в своем Twitter министр транспорта страны Грант Шаппс.

Великобритания упростила правила въезда для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь с четвертого ктября вакцинированные путешественники из государств оранжевого списка, в который входит Россия, освобождаются от обязательной сдачи ПЦР-теста перед прилетом в королевство.

Также по приезде туристам не нужно будет сдавать повторный ПЦР-тест — вместо него они могут предоставить срочный тест на COVID-19, который является более дешевым аналогом ПЦР-теста.

Шри-Ланка также упростит въезд вакцинированным туристам.

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