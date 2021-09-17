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Шри-Ланка упростит въезд вакцинированным туристам

Стелла Шмель
18 минут назад

Власти Шри-Ланки упрощают въезд для путешественников с вакциной. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Шри-Ланка упростит въезд вакцинированным туристам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, управление по развитию туризма республики (SLTDA) планирует отменить требование об обязательном прохождении путешественникам с вакциной ПЦР-теста на COVID-19 за 72 часа до прилета в страну. Кроме того, ПЦР-тест не понадобится и детям до 12 лет и младше.

Вместо ПЦР-тестирования привитым туриста будут проводить экспресс-тесты по прибытии в Шри-Ланку.

Ранее сообщалось, что привитые россияне смогут въехать в Эстонию без карантина.

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