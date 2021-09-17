Перечислены самые опасные для туристов в пандемию страны

Институт Роберта Коха (RKI) в Германии подытожил данные о количестве заболевших COVID-19 немецких туристов по странам и составил список самых опасных направлений, сообщает Frankfurter Rundschau.

За последние четыре недели в Германии выявили 87 572 инфицированных, из которых 26 218 пациентов назвали в качестве места заражения другие государства.

"Большинство заражений в настоящее время происходит в балканских странах: чаще всего в качестве страны инфицирования заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6 087 отдыхающих",

— отметили в институте.

Также известно, что около шести тысяч пациентов подхватили вирус в непризнанном Косово. На третьем месте находится Хорватия, где заразились почти две с половиной тысячи немцев. Также в десятке антирейтинга оказались Греция и Италия.