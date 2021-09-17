Россияне заняли первое место по числу туристов на Кипре

Доля россиян в общем потоке туристов в Республику Кипр продолжает оставаться самой высокой. Об этом свидетельствуют августовские показатели Кипрской статистической службы, передает ТАСС.
"В августе 2021 года доля туристов из России составила 27,2% (87 427 человек) от общего числа прибывших гостей, что является самым высоким показателем среди посетивших Кипр иностранных туристов",
— сказано в сообщении.
Следом за РФ идут Великобритания (22,9%), Польша (7,1%), Украина (4,6%), Греция (3,9%) и Германия (3,2%).
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