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Россияне заняли первое место по числу туристов на Кипре

Мария Иглина
21 минуту назад

Доля россиян в общем потоке туристов в Республику Кипр продолжает оставаться самой высокой. Об этом свидетельствуют августовские показатели Кипрской статистической службы, передает ТАСС.

Россияне заняли первое место по числу туристов на Кипре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В августе 2021 года доля туристов из России составила 27,2% (87 427 человек) от общего числа прибывших гостей, что является самым высоким показателем среди посетивших Кипр иностранных туристов",

— сказано в сообщении.

Следом за РФ идут Великобритания (22,9%), Польша (7,1%), Украина (4,6%), Греция (3,9%) и Германия (3,2%).

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Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
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