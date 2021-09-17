Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Названы самые бюджетные направления для отдыха осенью

Стелла Шмель
34 минуты назад

Перечислены бюджетные зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха осенью. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Названы самые бюджетные направления для отдыха осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты провели исследование и проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом в промежуток с 19 по 25 сентября, отдых на двоих с включенным питанием, проживанием и билетами из Москвы.

Они выяснили, что самые выгодные варианты для отдыха в бархатный сезон можно найти в Болгарии, Абхазии, а также на курортах Крыма и Краснодарского края.

На сегодняшний день тур в Абхазию обойдется в 22,1 тысячи рублей, отдохнуть в Сочи предлагается за 25,2 тысячи, в Крыму — за 28,2 тысячи.

Болгария выйдет существенно дороже. Заселиться в отель категории три звезды с питанием "только завтраки" можно по цене от 41,1 тысячи рубле. В Турцию же самый дешевый тур с вылетом с 19 по 25 сентября стоит 53,9 тысячи рублей. В стоимость входят авиаперелет, трансфер, страховка и отель категории три звезды с питанием по системе "все включено".

Ранее эксперты провели исследование и выяснили, где можно забронировать самое бюджетное жилье до середины осени.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители