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От 1770 рублей в сезон: перечислены города с бюджетными отелями

Даша Краснова
25 минут назад

Эксперты провели исследование и выяснили, где можно забронировать самое бюджетное жилье до середины осени. Об этом сообщают сотрудники онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

От 1770 рублей в сезон: перечислены города с бюджетными отелями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Городами с самыми бюджетными гостиницами стали египетские Шарм-эш-Шейх и Хургада. В бархатный сезон на этих курортах можно найти номера от 900 и 1250 рублей в сутки, соответственно.

Номера в отелях Турции обойдутся от 1380 рублей в Стамбуле и от 1650 рублей в Алании, Остановиться в Сиде и Анталье получится за 1900 и 2250 рублей в сутки, в Кемере — за 2400 рублей, в Бодруме — за 2850 рублей, в Белеке — за 3360 рублей. в Дубае можно найти номер от 2300 рублей.

Российскими лидерами с бюджетным размещением стали Сочи (от 1770 рублей) и Анапа (1950 рублей). В Геленджике получится снять номер минимум за 2600 рублей.

До этого мы объясняли, как выбирать отель, чтобы остаться довольным отпуском.

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