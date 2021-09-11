От 1770 рублей в сезон: перечислены города с бюджетными отелями

Эксперты провели исследование и выяснили, где можно забронировать самое бюджетное жилье до середины осени. Об этом сообщают сотрудники онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Городами с самыми бюджетными гостиницами стали египетские Шарм-эш-Шейх и Хургада. В бархатный сезон на этих курортах можно найти номера от 900 и 1250 рублей в сутки, соответственно.

Номера в отелях Турции обойдутся от 1380 рублей в Стамбуле и от 1650 рублей в Алании, Остановиться в Сиде и Анталье получится за 1900 и 2250 рублей в сутки, в Кемере — за 2400 рублей, в Бодруме — за 2850 рублей, в Белеке — за 3360 рублей. в Дубае можно найти номер от 2300 рублей.

Российскими лидерами с бюджетным размещением стали Сочи (от 1770 рублей) и Анапа (1950 рублей). В Геленджике получится снять номер минимум за 2600 рублей.