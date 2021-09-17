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Стало известно, какой отдых предпочли россияне этой осенью

Стелла Шмель
58 минут назад

Российские путешественники интересуются походами на Кавказ и на Урал этой осенью. Об этом свидетельствуют данные исследования Aviasales и AliExpress, сообщает "Лента.ру".

Стало известно, какой отдых предпочли россияне этой осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самым востребованным направлением для такого вида отдыха стали Кавказские горы. Там располагается самое большое количество палаточных лагерей. В частности, в Приэльбрусье и Дагестане. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно составила 5,5 тысячи рублей.

Урал тоже оказался в списке лидеров рейтинга направлений. Чаще всего россияне отправляются в походы в Челябинскую область, Свердловскую область и Пермский край. Билет в обе стороны обойдется примерно 5 тысяч рублей по данным направлениям.

Также россиян интересуют походы на Кольский полуостров и на Байкал, куда из Москвы можно прилететь за 6,5 и 9,5 тысячи рублей соответственно.

Ранее стало известно, что россияне отказались от путешествий на новогодние праздники.

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