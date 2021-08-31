Россияне отказались от путешествий на новогодние праздники

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне практически не покупают путевки на новогодние праздники. Ее слова передает РИА Новости.

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Эксперт утверждает, что на данный момент есть только единичные продажи туров на Красную поляну в Сочи.

«Веерные локдауны в регионах и возможное введение ограничений сильно напугали туристов, и они перестали планировать путешествия надолго вперед»,

— объяснила она.

По прогнозам главы АТОР, не раньше октября можно будет ожидать повышения спроса. Но, по ее словам, самы ебольшие надежды возлагаются на создание в стране коллективного иммунитета и ослабление ограничений для поездок по стране и за ее пределы.