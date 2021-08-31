Россияне отказались от путешествий на новогодние праздники

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне практически не покупают путевки на новогодние праздники. Ее слова передает РИА Новости.
Эксперт утверждает, что на данный момент есть только единичные продажи туров на Красную поляну в Сочи.
«Веерные локдауны в регионах и возможное введение ограничений сильно напугали туристов, и они перестали планировать путешествия надолго вперед»,
— объяснила она.
По прогнозам главы АТОР, не раньше октября можно будет ожидать повышения спроса. Но, по ее словам, самы ебольшие надежды возлагаются на создание в стране коллективного иммунитета и ослабление ограничений для поездок по стране и за ее пределы.
Россиянам дали советы по поездкам на Новый год. Эксперт посоветовал планировать поездки на зиму уже в августе.