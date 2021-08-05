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Россиянам дали советы по поездкам на Новый год

Анна Арсеньева
42 минуты назад

Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян дал россиянам рекомендации по покупке туров на новогодние праздники. Об этом сообщает радио Sputnik.

Россиянам дали советы по поездкам на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт посоветовал планировать поездки на зиму уже в августе. По его словам, самый большой ажиотаж на Новый год будет на горнолыжных курортах на Красной Поляне, Урале, в Приэльбрусье и Архызе.

В конце лета больше выбор отелей, и цены на них ниже. К ноябрю могут остаться только номера категории "люкс" за 100 тысяч рублей.

Кроме того, Алексан Мкртчян рассказал, что отели у моря в конце декабря-начале января, как правило, пользуются меньшим спросом и стоят дешевле. В Ялте, Сочи и Геленджике можно найти свободные номера даже за десять дней до праздников.

"Пока мы не знаем, какие новые страны будут открываться. Если страна еще не открыта, то лучше подождать", — отметил эксперт про заграничные поездки.

Ранее "Рамблер" сообщал, что пара неделю выживала без еды и воды в горах.

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