Пара неделю выживала без еды и воды в горах

Двое американцев из города Пауэлл, штат Вайоминг, заблудились на горном хребте Бигхорн и провели неделю без еды и воды. Об этом сообщается на сайте радиостанции Big Horn Radio Network.

Пара туристов 18 июля отправилась в поход. У них закончилась еда и вода, и они попытались спуститься с гор на дорогу. Однако не смогли из-за сильной жары и обезвоживания организма. У одного из них резко ухудшилось состояние здоровья. Обратиться за помощью пара не могла из-за отсутствия связи.

Долгое время американцы пытались спуститься, но в итоге оказались на скалистых утесах, где провели больше недели. 26 июля путешественники смогли найти точку со связью и позвонили шерифу. На место отправились спасатели.

Когда туристов нашли, они были истощены и обезвожены. Из-за проблем со здоровьем их не смогли вывезти в тот же день. Им оказали помощь, дали воду, пищу и медицинские принадлежности, а 27 июля эвакуировали на вертолете в больницу.