Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Пара неделю выживала без еды и воды в горах

Анна Арсеньева
25 минут назад

Двое американцев из города Пауэлл, штат Вайоминг, заблудились на горном хребте Бигхорн и провели неделю без еды и воды. Об этом сообщается на сайте радиостанции Big Horn Radio Network.

Пара неделю выживала без еды и воды в горах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пара туристов 18 июля отправилась в поход. У них закончилась еда и вода, и они попытались спуститься с гор на дорогу. Однако не смогли из-за сильной жары и обезвоживания организма. У одного из них резко ухудшилось состояние здоровья. Обратиться за помощью пара не могла из-за отсутствия связи.

Долгое время американцы пытались спуститься, но в итоге оказались на скалистых утесах, где провели больше недели. 26 июля путешественники смогли найти точку со связью и позвонили шерифу. На место отправились спасатели.

Когда туристов нашли, они были истощены и обезвожены. Из-за проблем со здоровьем их не смогли вывезти в тот же день. Им оказали помощь, дали воду, пищу и медицинские принадлежности, а 27 июля эвакуировали на вертолете в больницу.

Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыто негативное влияние миллионов туристов на Крым.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители