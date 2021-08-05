Раскрыто негативное влияние миллионов туристов на Крым

Доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что многомиллионные потоки туристов негативно влияют на транспортную и рекреационную инфраструктуру Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, многочисленные туристы, приезжающие в регион, создают большую нагрузку на дорожную сеть полуострова. Трасса "Таврида" частично "облегчила" ситуацию, но однако в небольших курортных поселках проблемы с транспортной инфраструктурой остались.

"Тут необязательно гнаться за расширением или повышением пропускной способности. Достаточно грамотно подойти к системе перехватывающих парковок",

— заявил Вахрушев.

Кроме того, большое количество путешественников оказывает нагрузку на рекреацию — отдых в диких местах с палаткой или на автомобиле. Специалист выступил за "возрождение организованных автокемпингов", которые могут стать стимулом для развития нового туристического направления:

"В популярных у туристов местах надо создать какие-то условия — причем в случае с кепмингами они незначительны — достаточно подвести электричество, организовать туалет и вывоз мусора".