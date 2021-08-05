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Раскрыто негативное влияние миллионов туристов на Крым

Анна Арсеньева
56 минут назад

Доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что многомиллионные потоки туристов негативно влияют на транспортную и рекреационную инфраструктуру Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскрыто негативное влияние миллионов туристов на Крым
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, многочисленные туристы, приезжающие в регион, создают большую нагрузку на дорожную сеть полуострова. Трасса "Таврида" частично "облегчила" ситуацию, но однако в небольших курортных поселках проблемы с транспортной инфраструктурой остались.

"Тут необязательно гнаться за расширением или повышением пропускной способности. Достаточно грамотно подойти к системе перехватывающих парковок",

— заявил Вахрушев.

Кроме того, большое количество путешественников оказывает нагрузку на рекреацию — отдых в диких местах с палаткой или на автомобиле. Специалист выступил за "возрождение организованных автокемпингов", которые могут стать стимулом для развития нового туристического направления:

"В популярных у туристов местах надо создать какие-то условия — причем в случае с кепмингами они незначительны — достаточно подвести электричество, организовать туалет и вывоз мусора".

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