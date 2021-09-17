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Индия готовится возобновить выдачу виз

Стелла Шмель
33 минуты назад

Власти Индии планируют возобновить выдачу виз в страну, но только для вакцинированных туристов. Об этом сообщает Tourprom со ссылкой на газету Times of India.

Индия готовится возобновить выдачу виз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Предложение рассматривается, чтобы простимулировать зашедшую в тупик местную экономику. В Министерстве внутренних дел в скором времени состоится совещание под председательством министра внутренних дел для обсуждения планов по возобновлению выдачи туристических виз.

Сотрудник ведомства подтвердил изданию, что возобновление выдачи виз будет происходить поэтапно. Для этого нужно составить список вакцин, которые власти одобрят. Вероятно, в этом списке будет и российская вакцина "Спутник V".

При этом не так давно стало известно о новой вирусной лихорадке в Индии.

Новости путешествий,МВД,Газета The Times,
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