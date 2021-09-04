Новая вирусная лихорадка в Индии. Что нам известно

В конце августа в СМИ по всему миру стали сообщать о вспышке неизвестного вируса в Индии. Только за сутки 30 августа неизвестная лихорадка вирусного происхождения унесла жизни 12 детей.

Как выяснил "Рамблер", вспышка произошла в северном индийском штате Уттар-Прадеш.

По сообщениям местных СМИ, врачи среди основных симптомов новой инфекции выделяют обезвоживание, высокую температуру и падение уровня тромбоцитов в крови.

При этом медики отмечают и симптомы, характерные для лихорадки Денге. Так зараженные страдают от боли в мышцах, тошноты, головной боли и увеличения лимфоузлов. У многих больных оказываются положительные тесты на лихорадку Денге.

«Причины вспышки все еще расследуются, но симптомы похожи на денге. Мы уже запустили мощности системы здравоохранения штата», — сказал заместитель секретаря штата по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад, передает Mirror Now.

Из-за распространения лихорадки власти штата распорядились приостановить обучение школьников с первого по восьмой класс в округе Фирозабад, где умерли больше всего заболевших. Ограничения продлится как минимум до 6 сентября.

Медики зарегистрировали очаг заражения в сельской местности в ряде районов причем из-за жары и высокой влажности количество инфицированных только растет, а для госпитализации людей во многих больницах нет мест.

Врачи считают, что новая инфекция распространяется из-за несоблюдения минимальных гигиенических и санитарных норм. В активном распространении вирусной лихорадки обвиняют кровососущих насекомых (комаров), активно размножающихся в этой местности.