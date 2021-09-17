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Россиянке запретили покидать Турцию из-за кражи в отеле

Стелла Шмель
2 часа назад

Туристку из России обвиняют в краже кошелька и не выпускают из Турции, девушке может грозить серьезный тюремный срок. На новость обратило внимание издание LIFE.

Россиянке запретили покидать Турцию из-за кражи в отеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28-летняя уроженка Башкортостана Алия Миллер отправилась на отдых в Турцию с супругом и двумя детьми. Правда, теперь они не могут вернуться в Россию и вынуждены снимать квартиру за свой счет.

За пару дней до обратного вылета Алия с семьей решила съездить в торговый центр. Они собирались сесть на автобус, на который заранее купили билеты, но таксисты уговорили поехать их с ними. Чтобы сдать билеты обратно, Алия подошла к стойке ресепшен в отеле. Но там никого не было.

"Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелёк, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелёк я видела. Как мне показалось, подошёл кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всём меня,

- рассказала она LIFE.

Вечером того же дня в номер Алии пришел начальник службы безопасности отеля. Он заявил, что у одного из гостей пропал кошелек и на записи с камер видеонаблюдения зафиксировано, что именно Алия находилась рядом с пропажей. Обыскали номер, но кошелек не нашли. Пересчитали деньги.

"В итоге мне запретили выезд из страны, пока идут разбирательства. Теперь мы вынуждены с семьёй снимать квартиру за свой счёт. Позвонили в российское посольство, там мне посоветовали нанять адвоката. Адвоката мы здесь нашли, правда, он плохо говорит по-русски".

Как рассказала россиянка, хорошо владеющие русским языком адвокаты стоят неподъемную сумму.

Теперь Алия ждет судебного разбирательство. Юристы оценивают дело как серьезное, женщине может грозить срок в виде 5-10 лет тюремного заключения.

Кстати, женщина, у которой украли кошелек, тоже русская. Она отдыхала в Турции с матерью. На контакт с семьей Алии она идти отказывается.

Ранее мы писали про схемы обмана в отелях "все включено" в Турции.

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