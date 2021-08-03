Раскрыты схемы обмана в отелях «все включено» в Турции

Российским туристам рассказали о популярных схемах обмана при организации питания по системе "все включено" в отелях Турции. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

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Так, среди распространенных уловок - добавление большого количества сои в мясные продукты, приготовление блюд из консервированных, а не свежих морепродуктов и использование полуфабрикатов.

"Колбаса и сосиски в турецком all inclusive самые невкусные — это соевые продукты с минимумом говядины, и есть их не следует",

— рассказал бывший повар одной из четырехзвездочных гостиниц Антальи Осман Меджид.

Кроме того, часто отдыхающим вместо качественного алкоголя наливают местный "самопал". По словам сотрудницы турагентства в Анталье Надежды Мелеховой, клиентов в Турции прибыльно обманывать, так как в стране большие акцизы на привезенное из-за границы спиртное:

"Допустим, вы взяли тур Ultra all inclusive или Maximum all inclusive, включающий заграничный алкоголь. Заказали в баре коктейль, бармен смешает "мохито" со спиртным турецкого производства. Также норма, когда вы заказали бокал французского либо итальянского вина, принести бюджетное турецкое в надежде, что вы уже выпимши и разницы не заметите".