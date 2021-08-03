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Билеты в Анталью стали доступнее для туристов

Анна Арсеньева
2 часа назад

Эксперты отметили снижение цен на авиабилеты в Анталью. Об этом сообщает TourDom.ru.

Билеты в Анталью стали доступнее для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению специалистов, снижение тарифов связано с сокращением потока туристов, которые перенесли свои туры с 2020 года, а также не смогли улететь в Турцию весной. После возобновления авиасообщения доля таких отдыхающих была высокой, однако в течение месяца она снизилась.

Долететь в Анталью из Москвы в начале августа (7 числа) можно за 8,1 тысячи рублей. Столько стоят авиабилеты авиакомпании "Победа". На 11 августа билеты стоят 5950 рублей без багажа. Полет туда-обратно с вылетом с 11 по 18 августа стоит 12,2 тысячи рублей.

Билеты из Санкт-Петербурга в Анталью и обратно на те же даты обойдутся туристам в 19,3 тысячи рублей. В их стоимость входит перевозка багажа. Такой тариф предлагает авиакомпания AZUR air.

Ранее "Рамблер" сообщал, что очевидцы рассказали о происходящем в Турции.

Новости путешествий,Авиакомпания "Победа",
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