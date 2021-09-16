Для туристов открыли самую древнюю усыпальницу в мире

Российские туристы снова заполнили египетские курорты. На этот курортный сезон власти подготовили особый сюрприз — открытие усыпальницы, которая считается самым древним сооружением в мире.

В частности, для туристов в Египте впервые открыли Южную усыпальницу погребального комплекса пирамиды Джосера. Интересно, что археологи нашли ее только 15 лет назад, и с тех пор в усыпальнице шли реставрационные работы.

Смотрите видео, чтобы узнать, как выглядит древнейшая в мире усыпальница и что в ней будут делать туристы.