Пять недугов, которые чаще всего поражают туристов в Египте

Египет кажется максимально изученным и безопасным местом для путешествий. Однако проблемы со здоровьем довольно часто омрачают отпуск. "Рамблер" выяснил, на какие проблемы со здоровьем чаще всего жалуются туристы.
Люди, соскучившиеся по солнцу, недооценивают египетский климат. Солнце здесь работает "на полную мощность", поэтому к врачам чаще всего обращаются на стадии волдырей. Лучше не допускать серьезных ожогов и позаботиться о себе заранее.
Главная профилактика ожогов — использование солнцезащитных средств, не менее важно проводить время в тени, пить много воды и не лежать на пляже сутками. Напоминаем, что с 12:00 и до 16:00 солнце входит в активную фазу. В это время лучше пообедать и отдохнуть, а на пляж вернуться уже вечером.
Больше всего туристы любят нырять с маской и смотреть на кораллы, но не все знают, что при прикосновении они могут выделять яд. Кожа от него краснеет и покрывается волдырями. Более того, о кораллы можно пораниться, а на дне вас может подстерегать морской еж. Поэтому в Египте необходимо использовать специальные тапочки для купания. Опасным может оказаться и знакомство с некоторыми ядовитыми рыбами, но они чаще всего встречаются дайверам.
В Египте не очень хорошая вода, поэтому пить воду лучше только из бутылок. Однако многие пренебрегают этими правилами и могут заболеть кишечным гриппом, сальмонеллезом, дизентерией и другими неприятными недугами, даже подхватить гепатит. В 33% всех страховых случаев люди обращаются к врачу с подозрением на кишечную инфекцию.
Туристы забывают, что Египет находится в Африке. Конечно, в пустыне вероятность быть укушенным меньше, но она все еще есть. Например, местные комары могут переносить малярию. Для защиты можно использовать специальные гели и распылители против комаров.
Зернистый конъюнктивит может стать серьезной проблемой, если вовремя не начать лечение. Например, он может вызвать рубцы на роговице и слепоту. Спасение простое — чаще мыть руки и не тереть глаза.