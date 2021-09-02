Пять недугов, которые чаще всего поражают туристов в Египте

Египет кажется максимально изученным и безопасным местом для путешествий. Однако проблемы со здоровьем довольно часто омрачают отпуск. "Рамблер" выяснил, на какие проблемы со здоровьем чаще всего жалуются туристы.

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Солнечные ожоги

Люди, соскучившиеся по солнцу, недооценивают египетский климат. Солнце здесь работает "на полную мощность", поэтому к врачам чаще всего обращаются на стадии волдырей. Лучше не допускать серьезных ожогов и позаботиться о себе заранее.

Главная профилактика ожогов — использование солнцезащитных средств, не менее важно проводить время в тени, пить много воды и не лежать на пляже сутками. Напоминаем, что с 12:00 и до 16:00 солнце входит в активную фазу. В это время лучше пообедать и отдохнуть, а на пляж вернуться уже вечером.

Раны от кораллов и рыб

Больше всего туристы любят нырять с маской и смотреть на кораллы, но не все знают, что при прикосновении они могут выделять яд. Кожа от него краснеет и покрывается волдырями. Более того, о кораллы можно пораниться, а на дне вас может подстерегать морской еж. Поэтому в Египте необходимо использовать специальные тапочки для купания. Опасным может оказаться и знакомство с некоторыми ядовитыми рыбами, но они чаще всего встречаются дайверам.

Кишечные инфекции

В Египте не очень хорошая вода, поэтому пить воду лучше только из бутылок. Однако многие пренебрегают этими правилами и могут заболеть кишечным гриппом, сальмонеллезом, дизентерией и другими неприятными недугами, даже подхватить гепатит. В 33% всех страховых случаев люди обращаются к врачу с подозрением на кишечную инфекцию.

Укусы насекомых

Туристы забывают, что Египет находится в Африке. Конечно, в пустыне вероятность быть укушенным меньше, но она все еще есть. Например, местные комары могут переносить малярию. Для защиты можно использовать специальные гели и распылители против комаров.

Конъюнктивит