Отельеры рассказали об осеннем ажиотаже в Крыму

Во многих гостиницах Крыма отельеры отмечают повышенный интерес путешественников к отдыху в бархатный сезон. Об этом пишет Tourdom.ru.
"Многие едут отдыхать и оздоравливаться именно осенью, когда жара спала, да и цены немного ниже. Сейчас почти нет семей с маленькими детьми и школьниками, на отдых поехали взрослые люди, пары",
- рассказала коммерческий директор УК "Визант Групп" Нелли Шатова.
Также максимальную заполненность отмечают и в отелях УК Happy Seasons Hotels Group (управляет гостиницами в Ялте, Алуште, Коктебеле).
"По сравнению с прошлым годом октябрь продается гораздо лучше, уже занята половина номеров. Активно бронируют и размещение на Новый год. Мы приучаем наших клиентов, что чем раньше они заказывают размещение, тем дешевле обойдется отдых, поэтому объемы раннего бронирования год от года растут",
- заявил директор УК Сергей Щеголев.
Ранее мы писали, почему на самом деле не все крымчане рады туристам.