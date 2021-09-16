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Отельеры рассказали об осеннем ажиотаже в гостиницах Крыма

Стелла Шмель
21 час назад

Во многих гостиницах Крыма отельеры отмечают повышенный интерес путешественников к отдыху в бархатный сезон. Об этом пишет Tourdom.ru.

Отельеры рассказали об осеннем ажиотаже в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Многие едут отдыхать и оздоравливаться именно осенью, когда жара спала, да и цены немного ниже. Сейчас почти нет семей с маленькими детьми и школьниками, на отдых поехали взрослые люди, пары",

- рассказала коммерческий директор УК "Визант Групп" Нелли Шатова.

Также максимальную заполненность отмечают и в отелях УК Happy Seasons Hotels Group (управляет гостиницами в Ялте, Алуште, Коктебеле).

"По сравнению с прошлым годом октябрь продается гораздо лучше, уже занята половина номеров. Активно бронируют и размещение на Новый год. Мы приучаем наших клиентов, что чем раньше они заказывают размещение, тем дешевле обойдется отдых, поэтому объемы раннего бронирования год от года растут",

- заявил директор УК Сергей Щеголев.

Ранее мы писали, почему на самом деле не все крымчане рады туристам.

Новости путешествий,Сергей Щеголев,
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