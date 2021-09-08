«Хамье»: крымчане обозлились на туристов

После летнего сезона в Крыму туристы возвращаются домой и делятся впечатлениями в социальных сетях, не всегда позитивными. Претензии отдыхающих известны. Чаще всего они жалуются на дорогие цены при несоответствующей инфраструктуре, прохладное и не всегда вежливое отношение местных жителей, алчных таксистов, сомнительную еду в ресторанах. Также туристы отмечают автомобильные пробки и отсутствие благоустроенных парковок, экскурсии на древних катерах и теплоходы, замусоренные городские пляжи. В ответ жители Крыма на своих страницах в соцсетях объясняют, почему далеко не всегда рады гостям и не видят причин для восторга.

Фото: Pixabay Pixabay

Во-первых, крымчане связывают рост цен на полуострове в летний сезон именно с бешеным наплывом туристов. Однако далеко не все жители Крыма работают в туристическом секторе, а покупать продукты и услуги бюджетники и пенсионеры вынуждены по тем же ценам, что и гости, которые приехали отдыхать и готовы тратить деньги.

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Во-вторых, жители полуострова указывают, что пляжи, особенно дикие, засоряют сами туристы . А вот убирать их приходится местным, причем часто добровольно и бесплатно.

В-третьих, работники туристического сервиса отмечают жадность гостей. Местные горничные и официанты уверены, что те же самые отдыхающие в Турции и в Египте куда щедрее, чем в Крыму, хотя речь идет об их соотечественниках.

Причем у местных есть свой антирейтинг: например, москвичи и петербуржцы требовательны, высокомерны, расчетливы, хороший сервис воспринимают как должное. А выходцы из российской средней полосы прижимисты, постоянно пытаются сэкономить и ведут себя некультурно. Украинских туристов на форумах упрекают в том, что они также не готовы тратить большие деньги и даже приезжают со своими продуктами.

Зато жители полуострова положительно отмечают сибиряков с деньгами, но умеренными ожиданиями и простой манерой общения, и выходцев из Краснодарского края, которые лучше всего понимают изнанку жизни на юге.

Однако больше всего крымчан задевают заявления о том, что они должны быть благодарны каждому туристу, который их кормит. Они пытаются объяснить, что не все жители полуострова вообще зависят от туристического потока. А значит и ждать от них особого отношения не стоит. Наоборот — обилие отдыхающих, особенно невоспитанных, чаще усложняет им жизнь, чем облегчает. «Рамблер» собрал самые интересные высказывания. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Александр Юрьев: «Чем ближе сентябрь, тем чаще слышу от крымчан: да когда же уже все разъедутся. Как достали туристы».

Наталья Владимировна: «У Республики Крым – индустриально-аграрная экономика, а не туристическая. Доля поступлений в бюджет от туристической сферы не превышает 11 процентов, а доля занятых в туризме из двух с половиной миллионов жителей составляет чуть больше 100 тысяч человек. Для того, чтоб Крым стал целиком туристическим регионом должен климат поменяться, чтоб это был круглогодичный курорт».

Алексей Грек: «Кому заработок, а остальным — проблемы. Крым нынче напоминает посудную лавку, в которую пустили стадо слонов».

Татьяна Шаманаева: «Я жду сентября, когда все заберут своих деток, которые бьют медуз, гоняют лебедей, стреляют в чаек, писают в море, орут, а мамаши в это время сидят в телефоне».

Светлана Иванченко: «Это уже не туристы, а хозяева. Туристы приплывали на международных лайнерах... А сдыхов мы всегда не любили».

Элла Аверс: «Прощай дикая природа Западного Крыма. Заломят как и всё остальное. Хамьё».

Ксенья Оксана: «Мы с дочками пришли на пляж. Так как свободные места были замусорены — убрали в пакеты и вынесли. Возвращаемся, а нам отдыхающие, показывая вокруг себя — и тут тоже уберите! Младшая рассмеялась, я отморозилась. По итогу, выслушала: это вообще безобразие какое-то! Надо жалобу на вас написать! Так, представьтесь, немедленно! Мы так же как вы пришли сюда отдохнуть. Просто мы местные. Не поверили. Решили, что мы изображаем, что загораем и купаемся».

Петр Саврасов: «Туристы достали. Пусть платят. Дорогой Крым должен быть везде, очень дорогой!»

Елена Романько: «Я постоянно от интернет- друзей слышу такое мнение. Бесит страшно. Люди даже не вникают, что Крымом называется не узкая полоска у моря и все мы поголовно не сдаём свои квартиры и обогащаемся».

Ирина Селезнева: «Каждое лето живу мечтой о скорейшем наступлении осени, когда можно будет спокойно зайти в общественный транспорт, купить без очереди продукты в магазине, не толкаться среди мокрых полуголых тел в очередях после работы, и не выслушивать постоянные претензии к нашим ценам, с которыми местным приходится выживать круглый год, а не пару недель, как приезжим».

Numida: «Нас много, тех, кому этот сезон поперек горла стоит и мы вообще мечтаем, чтобы его не было, ибо никуда не пройти не проехать, всюду толпы народа, дикие пробки (а у нас это реально проблема — очень узкие улицы), цены взлетают до небес.. вонища и грязища начинается. Никто из моего окружения никоим образом не связан с туристами: учителя, рабочие, врачи и тому подобное. Ни один не сдает никакое жилье, сами ютятся в своих квартирках и получается, что мы вместе со всеми становимся гадами...Бывали в Северном Крыму? Вряд ли, что там делать-то, степь да степь кругом. А ведь там народ пашет ой-ой как, пытаясь без воды что-то вырастить, пытаясь как-то поддержать сельское хозяйство. Многие из вас посещали Джанкой, к примеру, не говоря уже про села? Какие там туристы — развал и разруха и все эти люди пытаются работать и зарабатывать...»

Kenny1913:«3/4 Крыма не курортные места, большая часть населения живет не на побережье, народ процентов на 90-95% не завязан на турбизнесе, но нет, в массовом сознании у каждого крымчанина или пансионат или кафешка для туристов с которых они денег доят миллионами. Это уже клюкву начинает напоминать — водка, медведи, балалайка/пансионаты, кафешки, сдача жилья».