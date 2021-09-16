Потерянную в аэропорту Домодедово собаку нашли

"Самые лучшие новости, которые могут быть, это когда тебе звонят и говорят что твоя собака нашлась!!! Сегодня, около 4 утра Евочку поймали! Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось её поймать! Всё получилось!",