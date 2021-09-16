Потерянную в аэропорту Домодедово собаку нашли

Собаку Еву, которую четыре дня искали на территории аэропорта Домодедово, удалось найти.
Напомним, несколько дней назад собака сбежала из погрузочной зоны Домодедово. Представители аэропорта утверждали, что животное смогло перегрызть хомуты на переноске, но владелица собаки уверена, что всему виной халатность сотрудников.
Хозяйка Евы передала работникам аэропорта свою толстовку. Собака вышла на знакомый запах.
"Самые лучшие новости, которые могут быть, это когда тебе звонят и говорят что твоя собака нашлась!!! Сегодня, около 4 утра Евочку поймали! Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось её поймать! Всё получилось!",
- написала владелица в своем Instagram.
Собаку накормили и успокоили, сейчас она чувствует себя хорошо.
Ранее мы писали, что сотрудники аэропорта Домодедово потеряли собаку.