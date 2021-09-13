Сотрудники аэропорта Домодедово потеряли собаку

"Вчера вечером я, мой муж и дочь вылетали из домодедово в симферополь рейсом s7 2013, с нами была собака, которую мы сдали в багаж за 3 часа до вылета, в специальной переноске, решетку переноски сотрудники авиакомпании на приёмке прикрутили хомутами к самой переноске намертво. По прилету в аэропорт симферополя мы ожидали выдачи собаки час после чего узнали что на борту собаки не было!!!! Составили заявку о потере багажа в симферополе, которую якобы передали в домодедово. Сотрудники домодедово сказали, что собака вырвалась из переноски и убежала при погрузке на самолёт и её ищут. Но нам не сообщили об этом ни тогда, когда мы ещё находились в аэропорту, ни по прилёту на место!!!!!!!!! На следующий день сотрудники домодедово по телефону сказали что ничего не знают о судьбе животного, и что они не занимаются поиском собак а заявку передали авиакампании. Авиакампания сказала что никаких заявок не получала",