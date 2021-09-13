Сотрудники аэропорта Домодедово потеряли собаку

Сотрудники аэропорта Домодедово и работники авиакомпании S7 потеряли собаку россиянки Екатерины Безручко. Она просит призвать к ответственности лиц, по вине которых это случилось.
В своем Instagram-аккаунте путешественница описала произошедшее в подробностях, пост опубликован 12 сентября. Орфография и пунктуация автора сохранены.
"Вчера вечером я, мой муж и дочь вылетали из домодедово в симферополь рейсом s7 2013, с нами была собака, которую мы сдали в багаж за 3 часа до вылета, в специальной переноске, решетку переноски сотрудники авиакомпании на приёмке прикрутили хомутами к самой переноске намертво. По прилету в аэропорт симферополя мы ожидали выдачи собаки час после чего узнали что на борту собаки не было!!!! Составили заявку о потере багажа в симферополе, которую якобы передали в домодедово. Сотрудники домодедово сказали, что собака вырвалась из переноски и убежала при погрузке на самолёт и её ищут. Но нам не сообщили об этом ни тогда, когда мы ещё находились в аэропорту, ни по прилёту на место!!!!!!!!! На следующий день сотрудники домодедово по телефону сказали что ничего не знают о судьбе животного, и что они не занимаются поиском собак а заявку передали авиакампании. Авиакампания сказала что никаких заявок не получала",
- написала она.
Как рассказала Безручко, есть все фото и документы, тем временем переноску не отдают и даже не показывают ее фото.
Из-за организационных проволочек собаку начали искать лишь спустя сутки и только после того, как была вызвана полиция.
"Собака, живое существо это раз, это наш друг и член семьи это два и это животное на территории аэропорта, где летают и садятся самолеты, риску опасности подвержены сотни людей, а никто не шевелится!!!!".
А некоторые туристы опасаются путешествовать самолетом с питомцем именно из-за того, что его необходимо сдать в багаж, поэтому предпочитают покупать билеты на поезд. Рассказали, что нужно знать о поездке с домашними животными в поезде.