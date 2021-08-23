Что брать, если путешествуешь с питомцем в поезде

Некоторые туристы не могут расстаться со своими питомцами даже на время поездки. Впрочем, не всегда есть возможность комфортно пристроить любимое животное на период отпуска. «Рамблер» разобрался, что взять, если предстоит поездка с питомцем на поезде в пределах нашей страны.

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Оформлять ветеринарные документы на собаку и кошку, если вы просто отправились отдыхать вместе с питомцем теперь не нужно. Исключение: если вы сопровождаете собаку на выставку или на продажу. Однако паспорт с прививками все-таки стоит захватить на случай, если на новом месте маленькому зверю понадобится врачебная помощь. Также не стоит забывать об элементарных лекарствах. Если же вы решили пересечь границу на поезде, то ветеринарный паспорт понадобится в обязательном порядке, кроме того, документы нужно перевести на английский язык.

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Кошки, мелкие собаки (если сумма трех измерений переноски не больше 180 см), карликовые свиньи, грызуны, миниатюрные обезьянки, ежи, еноты, норки, птицы, неядовитые рептилии и земноводные путешествуют только в перевозках или контейнерах. Собакам крупных пород нужны намордник и поводок, а ехать они могут только в купе и некоторых видах вагонов СВ.

Причем придется выкупить все места в купе, даже если вы со своим псом путешествуете только вдвоем. При этом в одном купе может быть не больше двух собак, а один человек может взять с собой не более двух кошек. Кстати, если хотите удобно разместиться со своей кошкой в вагоне повышенной комфортности, то опять же придется оплатить все места.

Вообще при покупке билета нужно убедиться, что в конкретном вагоне разрешено провозить животных — они отмечены лапкой. При этом на питомца нужно купить отдельный билет, точнее отдельную багажную квитанцию.

Как облегчить питомцу путешествие? Кроме вполне очевидных запасов любимого корма и воды, а также пеленок для лотка, стоит взять любимую игрушку, привычные (не новые) миски для еды и воды, полотенце или небольшое одеяло — в новой обстановке многие животные предпочитают спрятаться даже в пределах перевозки.

Кроме того, стоит регулярно мыть лапы своему питомцу, если вы планируете выпускать его погулять в пределах купе — излишне говорить, что двери и окна быть плотно закрыты. Поэтому влажные салфетки и дополнительное полотенце не помешают. Тем более, если речь идет о крупной собаке, которую вы будете выгуливать на перроне во время длительной остановки.