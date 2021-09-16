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Чили откроет границы для иностранцев с 1 октября

Стелла Шмель
3 часа назад

Власти Чили с 1 октября снимают запрет на въезд в страну иностранцев. Теперь граждане других стран смогут попасть на территорию Чили при наличии сертификата о вакцинации. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Чили откроет границы для иностранцев с 1 октября
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Правительство разрешает въезд вакцинированных иностранцев с 1 октября",

- указано в сообщении.

Все въезжающие должны будут соблюдать пятидневный карантин. В течение двух недель они будут должны сообщать о своем здоровье и местонахождении.

При этом чилийцы, отказывающиеся прививаться, могут выехать из страны только при получении особого разрешения.

Впрочем, высоким спросом среди российских путешественников отдых в Чили не пользуется. Возможно, потому что в этой стране совсем нет пляжных курортов.

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