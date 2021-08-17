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Почему в Чили нет пляжных курортов

Анастасия Иванова
1 час назад

Чили обладает протяженной береговой линией, однако количество курортов можно пересчитать по пальцам, да и купаются в океане исключительно закаленные местные жители. В материале "Рамблер" вы узнаете, почему так происходит.

Почему в Чили нет пляжных курортов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чили омывают два океана: Тихий и Атлантический. При всем этом вдоль Тихого океана нет пляжного туризма в привычном понимании. Стоит отметить, что сами пляжи есть и с белоснежным, и с вулканическим, но берега Чили — это, скорее, не про купаться, а про наслаждение мощью океана. И все дело заключается в низкой температуре воды, виновником которой является холодное и мощное течение Гумбольдта, его еще называют Перуанским.

Стоит отметить, что на севере страны, ближе к экватору, есть несколько мест, которые находятся на берегу местных заливов и где можно купаться пару месяцев в году. В остальном же чилийские пляжи не пригодны для любителей теплой воды.

Чтобы туристы все же могли насладиться отдыхом, для них построили самый длинный бассейн в мире в виде лагуны, который заполнен морской водой — Сан-Альфонсо-дель-Мар. Гигантский бассейн глубиной доходит до 40 метров и занимает площадь в восемь гектаров. Температуру воды круглогодично поддерживают на уровне 26 градусов.

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