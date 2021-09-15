Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов на две недели позже

Дарья Амосова
58 минут назад

Столицу Таиланда планируют открыть для туристов с 15 октября, а не с 1 октября, как обещалось ранее. Отдыхать в Бангкок пустят путешественников, которые привились от коронавируса. Об этом сообщил министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, передает РИА Новости.

Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Глава ведомства утверждает, что к середине октября около 70 процентов населения столицы королевства будет привито. По его словам, этого достаточно, чтобы открыть город для туристического потока. Бангкок будут открывать не частями, как это происходило с другими городами, а сразу целиком.

При этом министр туризма и спорта добавил, что изначально открытие города планировалось двумя неделями ранее. Однако задержка позволила привиться большему количеству людей. Так и местные, и туристы будут чувствовать себя в безопасности.

Изначально власти Таиланда собирались с 1 октября открывать для иностранцев несколько курортных регионов — Паттайя, Хуахин и Чиангмай. Для въезда обязателен результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Еще три дополнительных теста необходимо сделать во время пребывания в стране.

Вероятно, Таиланд станет еще одним направлением, где туристы из России проведут осень. Ранее путешественники рассказывали о странах, которые они выбирают для отдыха в бархатный сезон.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители