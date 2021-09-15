Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов

Столицу Таиланда планируют открыть для туристов с 15 октября, а не с 1 октября, как обещалось ранее. Отдыхать в Бангкок пустят путешественников, которые привились от коронавируса. Об этом сообщил министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, передает РИА Новости.

Глава ведомства утверждает, что к середине октября около 70 процентов населения столицы королевства будет привито. По его словам, этого достаточно, чтобы открыть город для туристического потока. Бангкок будут открывать не частями, как это происходило с другими городами, а сразу целиком.

При этом министр туризма и спорта добавил, что изначально открытие города планировалось двумя неделями ранее. Однако задержка позволила привиться большему количеству людей. Так и местные, и туристы будут чувствовать себя в безопасности.

Изначально власти Таиланда собирались с 1 октября открывать для иностранцев несколько курортных регионов — Паттайя, Хуахин и Чиангмай. Для въезда обязателен результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Еще три дополнительных теста необходимо сделать во время пребывания в стране.