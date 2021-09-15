Россияне рассказали, куда полетят в бархатный сезон

"Хотя пандемия по-прежнему не позволяет нашим клиентам активно путешествовать по миру, поездки в иностранные государства, для которых необходимы полисы выезжающих за рубеж, все же достаточно популярны в бархатный сезон", — отметил представитель страховой компании.