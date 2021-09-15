Россияне рассказали, куда полетят в бархатный сезон

Российские туристы рассказали, в каких странах проведут бархатный сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Росгосстраха".
Статистические данные были выявлены на основе страховых полисов, которые приобретали путешественники.
Самыми популярными оказались Греция (15,5%), Турция (10,4%) и Кипр (5,6%). В пятерку стран вошли также Хорватия (4,4%) и Италия (3,2%). Также много полисов путешественники приобретали в Германию.
Гораздо реже туристы покупают страховку в открытые страны: Марокко, Саудовскую Аравию, Доминиканскую Республику, Кубу и Китай.
"Хотя пандемия по-прежнему не позволяет нашим клиентам активно путешествовать по миру, поездки в иностранные государства, для которых необходимы полисы выезжающих за рубеж, все же достаточно популярны в бархатный сезон", — отметил представитель страховой компании.
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