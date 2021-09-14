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Выяснились подробности о новом курорте в Крыму

Диана Товсепова
1 час назад

Место строительства нового курортного города в Крыму раскрыл глава республики Сергей Аксенов. Об этом сообщает «Российская Газета».

Он отметил, что для строительства нового курорта власти рассмативают западное побережье — Сакский район. В этой части Крыма, по словам Аксенова, есть большие свободные площади, а «направление в первой линии будет востребовано».

«Крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием 50 тысяч человек. Сейчас идут расчеты и подготовка технико-экономического обоснования такого проекта», — отметил глава Крыма.

По его словам на курорте планируется построить гостиницы, которые вместят около десяти тысяч номеров.

Ранее сообщалось, какие необычные места в Крыму уже доступны туристам.

Новости путешествий,Видео,Сергей Аксенов,
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