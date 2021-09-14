Место строительства нового курортного города в Крыму раскрыл глава республики Сергей Аксенов. Об этом сообщает «Российская Газета».
Он отметил, что для строительства нового курорта власти рассмативают западное побережье — Сакский район. В этой части Крыма, по словам Аксенова, есть большие свободные площади, а «направление в первой линии будет востребовано».
«Крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием 50 тысяч человек. Сейчас идут расчеты и подготовка технико-экономического обоснования такого проекта», — отметил глава Крыма.
По его словам на курорте планируется построить гостиницы, которые вместят около десяти тысяч номеров.
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