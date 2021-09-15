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В Турции мужчина напал с ножом на путешествующего 12 лет по миру туриста

Дарья Амосова
2 часа назад

На известного путешественника из Японии напали в Турции с ножом. Неизвестный нанес мужчине несколько ранений. Об этом пишет турецкий портал Turizm Ajansı.

В Турции мужчина напал с ножом на бывалого туриста
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в кемпинге в районе Сивриче в округе города Элязыг. 45-летний турист по имени Чоган Камеда остановился в кемпинге рядом с озером Хазар. Он чистил на берегу озера зубы, когда заметил, что за ним пристально наблюдает какой-то мужчина.

«Там был чайный сад. Я сидел там... потом позавтракал. Кто-то смотрел на меня, пока я чистил зубы. Я спросил, почему он так долго смотрит на меня и почему он злится. Он ответил что-то невнятное, и я не смог понять, что он сказал. Когда я отвернулся, он напал на меня с ножом», — рассказывает путешественник.

Японца доставили в городскую больницу. Прибывшие полицейские показали ему несколько фотографий подозреваемых, среди которых путешественник опознал нападавшего. Отмечается, что виновного задержали и выдвинули обвинения в нападении.

Чоган Камеда путешествует по миру уже 12 лет на своем велосипеде. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, однако тур по миру пришлось прервать.

В России турист сорвался со скалы во время экскурсии в Сочи. Мужчина отделался травмами, но выжил и находится в больнице.

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