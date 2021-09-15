В Турции мужчина напал с ножом на бывалого туриста

«Там был чайный сад. Я сидел там... потом позавтракал. Кто-то смотрел на меня, пока я чистил зубы. Я спросил, почему он так долго смотрит на меня и почему он злится. Он ответил что-то невнятное, и я не смог понять, что он сказал. Когда я отвернулся, он напал на меня с ножом», — рассказывает путешественник.