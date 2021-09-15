В Турции мужчина напал с ножом на бывалого туриста

На известного путешественника из Японии напали в Турции с ножом. Неизвестный нанес мужчине несколько ранений. Об этом пишет турецкий портал Turizm Ajansı.
Инцидент произошел в кемпинге в районе Сивриче в округе города Элязыг. 45-летний турист по имени Чоган Камеда остановился в кемпинге рядом с озером Хазар. Он чистил на берегу озера зубы, когда заметил, что за ним пристально наблюдает какой-то мужчина.
«Там был чайный сад. Я сидел там... потом позавтракал. Кто-то смотрел на меня, пока я чистил зубы. Я спросил, почему он так долго смотрит на меня и почему он злится. Он ответил что-то невнятное, и я не смог понять, что он сказал. Когда я отвернулся, он напал на меня с ножом», — рассказывает путешественник.
Японца доставили в городскую больницу. Прибывшие полицейские показали ему несколько фотографий подозреваемых, среди которых путешественник опознал нападавшего. Отмечается, что виновного задержали и выдвинули обвинения в нападении.
Чоган Камеда путешествует по миру уже 12 лет на своем велосипеде. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, однако тур по миру пришлось прервать.
В России турист сорвался со скалы во время экскурсии в Сочи. Мужчина отделался травмами, но выжил и находится в больнице.