Эксперты рассказали о секретных кнопках в самолете

Эксперты рассказали, что в самолете существуют секретные кнопки и отсеки, расположение которых известно только членам экипажа воздушного судна. Об этом сообщает The Sun

На самолетах, которые были построены за последние 15 лет, есть специальные отверстия под багажными полками. Ими стюардессы пользуются для опоры в момент, когда идут по салону.

Также в лайнерах есть секретная копка, расположенная в подлокотнике сиденья. Если нажать на нее, то можно будет поднять его и освободить себе больше места. Эксперты говорят, что бортпроводники пользуются ими для того, чтобы посадить в кресло пассажиров с ограниченными возможностями.

В зеркалах, расположенных в туалетах некоторых самолетах, есть специальные кнопки. При их нажатии будет открываться потайной шкафчик, где можно найти средства личной гигиены.

Эксперты рассказали и о том, зачем нужна небольшая дырочка внизу каждого иллюминатора самолета. Оказалось, она предназначена для перепада давления.

"Каждое окно состоит из трех разных акриловых слоев, однако только средний из них содержит вентиляционное отверстие. Небольшой зазор помогает регулировать давление на воздушном судне, делая поездку более комфортной"