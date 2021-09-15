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Стюардесса раскрыла способ путешествовать бесплатно

Мария Каткова
1 час назад

Экс-стюардесса американской авиакомпании Кет Камалани рассказала, как можно путешествовать по миру бесплатно. Видео она опубликовала в своем TikTok.

Камалани посоветовала открыть в банке кредитную карту, которая позволяет накапливать бонусы для полетов. Этот совет подойдет тем, кто планирует большие траты, например ремонт или свадьбу. За покупки людям дадут баллы, которые можно потом обменять на билеты в авиакомпании.

"Мы сделали так во время нашей свадьбы, и после путешествовали бесплатно в другие штаты: Нью-Йорк, Флориду и Юту"

Есть и другой способ, с помощью которого вы будете бесплатно летать. Вы можете устроиться на работу в авиакомпанию, но вам не обязательно быть бортпроводником. Обычно перевозчики предлагают много других вакансий: грузчик или клиентская служба. При этом вторая вакансия предполагает работу из дома.

Другая стюардесса рассказала о том, как можно спасти себе жизнь в самолете. Она написала план действий при аварии на борту.

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