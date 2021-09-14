Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Стюардесса открыла способ спасения при аварийной ситуации на борту

Диана Товсепова
1 час назад

На портале Reddit стюардесса дала совет по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета.

Стюардесса открыла способ спасения при аварии на борту
Фото: DepositphotosDepositphotos

Бортпроводница порекомендовала пассажирам никогда не надувать жилет, находясь внутри самолета, даже если понимаете, что он вынужденно садится на воду.

«Не надувайте свой спасательный жилет при крушении, пока не покинете борт. Если самолет уйдет под воду, а вы его надули, вы утонете еще до выхода», — отметила она.

Один из пользователей оставил комментарий о том, что спасательные жилеты при надувании становятся очень жесткими и фиксируют шею, чтобы пассажиры не захлебнулись в случае потери сознания. Но, если будет нужно выбраться из замкнутого пространства, что шейный фиксатор только усложнит процесс спасения.

Надевать спасательный жилет, по мнению экспертов, необходимо прямо перед выходом из самолета — у аварийной двери.

Ранее сообщалось, как пересесть из эконома в первый класс.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители