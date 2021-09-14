Стюардесса открыла способ спасения при аварии на борту

На портале Reddit стюардесса дала совет по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета.

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Бортпроводница порекомендовала пассажирам никогда не надувать жилет, находясь внутри самолета, даже если понимаете, что он вынужденно садится на воду.

«Не надувайте свой спасательный жилет при крушении, пока не покинете борт. Если самолет уйдет под воду, а вы его надули, вы утонете еще до выхода», — отметила она.

Один из пользователей оставил комментарий о том, что спасательные жилеты при надувании становятся очень жесткими и фиксируют шею, чтобы пассажиры не захлебнулись в случае потери сознания. Но, если будет нужно выбраться из замкнутого пространства, что шейный фиксатор только усложнит процесс спасения.

Надевать спасательный жилет, по мнению экспертов, необходимо прямо перед выходом из самолета — у аварийной двери.