Стюардесса рассказала, как пересесть в первый класс

Стюардесса Сьерра Мистт рассказала, как можно пересесть из экономического в первый класс. Видео с объяснением девушка поделилась в своем TikTok.

На блог Сьерры в TikTok @cierra_mistt подписано почти три миллиона человек. Девушка делится секретами работы и лайфхаками, которые помогают пассажирам.

В нескольких последних роликах стюардесса рассказала, как поменять свое место на место в классе уровнем выше. Девушка начала рассказ с предупреждения, что описанные способы не дают стопроцентной гарантии, а скорее описывают ее личный опыт и наблюдения.

Во-первых, иногда приходится перемещать людей из хвостовой части в переднюю из соображений безопасности. Во-вторых, из-за частичного открытия границ авиакомпании сейчас могут продать билетов больше, чем мест в самолете. Обычно компания компенсирует несостоявшийся рейс ваучером на сумму, которая покрывает или перекрывает стоимость билета.

Стюардесса отметила не самый известный факт: можно не только попросить ваучер на большую сумму, но и потребовать дополнительные услуги. Например, бесплатные напитки, ужин, закуски и даже отель, если придется остаться из-за пересадки ночь в аэропорту.

Кроме того, пересесть в бизнес-класс можно уже в самолете. По словам девушки, самый простой способ получить желаемое — быть вежливым с членами экипажа.

"Чудеса происходят, когда кто-то просто приносит нам кофе или шоколадку. Особенно в смены, когда мы просто не успеваем сходить за едой", — дополняет Сьерра.