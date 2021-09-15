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Названа оптимальная стоимость путевок в Венгрию

Мария Каткова
40 минут назад

Аналитики посчитали, какой должна быть оптимальная стоимость путевок в Венгрию из России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа оптимальная стоимость путевок в Венгрию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты оценили предложения разных туроператоров и назвали самые выгодные. Согласно их данным, наиболее бюджетные туры продает компания «ПАКС». Недельное проживание в четырехзвездочном отеле на двоих обойдется в 55,4 тысячи рублей.

Выгодные предложения аналитики нашли у PAC Group. Стоимость тура с перелетом, трансфером и проживанием в гостинице с одной звездой обойдется в 65 тысяч рублей.

У туроператора KMP Group можно найти экскурсионные группы в эту страну, за которые нужно заплатить 81,6 тысяч рублей на двоих за семидневное путешествие.

В целом цены на туры в Венгрию выросли на 10-15% по сравнению с 2020 годом. Это связано с тем, что рейсы в эту страну были ограничены, а также с ростом курса евро.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названа стоимость билетов в Египет из регионов.

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