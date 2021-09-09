Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

От 40 тысяч: названа стоимость билетов в Египет из регионов

Анна Шутова
42 минуты назад

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, сколько будут стоить билеты на египетские курорты из четырех регионов страны. Рейсы оказались на 30 процентов дороже, чем из Москвы.

От 40 тысяч: названа стоимость билетов в Египет из регионов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Улететь из Самары в Хургаду и обратно можно будет за 44-54,5 тысячи рублей, в Шарм-эль-Шейх туда-обратно — за 43-54 тысячи.

Билеты на рейсы из Екатеринбурга в Хургаду стоят от 44 тысяч рублей с ручной кладью, а с багажом — от 52 тысяч рублей. Полет на Южный Синай обойдется туристам из региона в 44-47 тысяч рублей.

Из Уфы на курорты Египта можно улететь за 40 и 44 тысячи рублей без багажа. За него придется доплатить от шести до 10 тысяч рублей.

Билеты на рейс из Казани в Хургаду стоят минимум 40 тысяч рублей без багажа, в Шарм-эль-Шейх — от 44,4 тысячи.

Ранее авиакомпания S7 Airlines анонсировала выполнение прямых регулярных рейсов из нескольких российских регионов России на курорты Египта. Они стартуют в ноябре.

Новости путешествий,АК S7,Ассоциация туроператоров России,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители