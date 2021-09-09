От 40 тысяч: названа стоимость билетов в Египет из регионов

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, сколько будут стоить билеты на египетские курорты из четырех регионов страны. Рейсы оказались на 30 процентов дороже, чем из Москвы.

Улететь из Самары в Хургаду и обратно можно будет за 44-54,5 тысячи рублей, в Шарм-эль-Шейх туда-обратно — за 43-54 тысячи.

Билеты на рейсы из Екатеринбурга в Хургаду стоят от 44 тысяч рублей с ручной кладью, а с багажом — от 52 тысяч рублей. Полет на Южный Синай обойдется туристам из региона в 44-47 тысяч рублей.

Из Уфы на курорты Египта можно улететь за 40 и 44 тысячи рублей без багажа. За него придется доплатить от шести до 10 тысяч рублей.

Билеты на рейс из Казани в Хургаду стоят минимум 40 тысяч рублей без багажа, в Шарм-эль-Шейх — от 44,4 тысячи.