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Из регионов России запустят рейсы на курорты Египта

Мира Маркина
2 часа назад

Авиакомпания S7 Airlines анонсировала выполнение прямых регулярных рейсов из нескольких российских регионов России на курорты Египта. Они стартуют в ноябре, сообщает TourDom.ru.

Из регионов России запустят рейсы на курорты Египта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 4 ноября авиакомпания начнет выполнять еженедельные рейсы в Хургаду из Самары по четвергам, с 5 ноября - из Екатеринбурга и Казани по пятницам, с 6 ноября - из Уфы по субботам.

Также возобновятся полеты в Шарм-эль-Шейх: с 1 ноября в Самару, со 2 ноября - в Екатеринбург и Казань, с 3 ноября - в Уфу.

Также будут доступны рейсы из Москвы в Хургаду с 5 октября и в Шарм-эль-Шейх – с 9-го.

Ранее эксперты сравнили пятизвездочные отели в Турции и в Египте.

Новости путешествий,АК S7,
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