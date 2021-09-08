Из регионов России запустят рейсы на курорты Египта

Авиакомпания S7 Airlines анонсировала выполнение прямых регулярных рейсов из нескольких российских регионов России на курорты Египта. Они стартуют в ноябре, сообщает TourDom.ru.

С 4 ноября авиакомпания начнет выполнять еженедельные рейсы в Хургаду из Самары по четвергам, с 5 ноября - из Екатеринбурга и Казани по пятницам, с 6 ноября - из Уфы по субботам.

Также возобновятся полеты в Шарм-эль-Шейх: с 1 ноября в Самару, со 2 ноября - в Екатеринбург и Казань, с 3 ноября - в Уфу.