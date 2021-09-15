Стюардесса рассказала о требованиях к внешности

Девушка Кэт Камалани, которая раньше работала стюардессой в американской авиакомпании, рассказала, как авиакомпании отбирают бортпроводников на внешность. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Экс-стюардесса объяснила, что определенных критериев и параметров нет, но на собеседовании кандидат на вакансию проходит несколько тестов.

Чтобы определить комплекцию будущего бортпроводника, человека просят сесть на кресло и застегнуть ремень безопасности.

Для оценки роста соискатель просит стюардессу закрыть багажную полку, расположенную над креслами. Так можно понять, подходит ли рост человека.

На третьем тесте предлагается самостоятельно закрыть дверь самолета. Так оценивают силу кандидата на позицию стюардессы.

«Как видите, нет никаких особых требований к весу, но все-таки определенные ограничения существуют»