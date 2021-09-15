В Сочи откроют зимние пляжи для туристов

В Сочи планируют открыть 25 зимних пляжей для туристов. Они появятся на нескольких набережных: в Центральном районе, в Адлере, в Хосте, Дагомысе и Лазаревском. Об этом сообщает Runews24 со ссылкой на мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Зимние пляжи оборудуют уже к осени. На них планируют поставить скамейки, фотозоны, туалеты, а также сделать специальные места для занятий спортом. На пляжах можно будет заняться йогой и скандинавской ходьбой.

Зимой в районе Сочи свою работу продолжат 37 других объектов размещения, в том числе "Роза Хутор" и "Красная Поляна". Сообщается, что в декабре туристам предложат 15 новых экскурсий.