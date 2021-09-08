Что нужно знать перед поездкой в Сочи: инструкция

Одно из самых популярных направлений для россиян в последние два года — Сочи. Однако в отношении этого курорта у многих туристов неоднозначные эмоции. Так, в соцсетях поделились секретами о том, что над знать перед первой поездкой в Сочи:

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1. Бронировать жилье онлайн нужно с умом. Лучше делать это через специальные популярные сервисы бронирования. Поэтому бывают ситуации, когда мошенники создают дешевые предложения.

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2. Брать такси в аэропорту или на вокзале также не рекомендуют — вам могут назвать слишком высокую цену. Можно договориться о трансфере с гостиницей или воспользоваться специальными агрегаторами такси.

"Насчет такси, в аэропорту есть официальный отдел такси, где вносится оплата с чеком согласно прейскуранту в зависимости от дальности прездки, затем кассир передает тебя водителю в руки, он сопровождает туриста ,помогая донести багаж к автомобилю и везет куда надо. Ооочень удобно, особенно, если едешь в первый раз и поздним рейсом. Такие же услуги предоставляются и в аэропорту Анапа. Цены дороже, но за то нет проблем", — советуют в соцсетях.

3. Фотографируясь на пляже с аниматорами или животными нужно понимать, что за все это у вас потребуют оплату.

4. Бронируйте экскурсии у проверенных компаний и уточняйте полную стоимость поездки и что туда входит. Может оказаться, что проход к каждому водопаду потребует доплату.

5. "Если уже едете сюда, то выбирайте любой транспорт, кроме личного автомобиля. Умоляем!! Здесь итак повсюду пробки... Город маленький, инфраструктура не справляется", — рекомендуют жители курорта.

6. Проверяйте чеки в столовых и не покупайте всю продукцию, которую вам предлагают. "Домашнее вино" может оказаться странным и очень разбавленным напитком.

7. До некоторых живописных мест вполне можно добраться самостоятельно, не используя услуги экскурсионных фирм.