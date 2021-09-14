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ВОЗ допустила введение ковид-паспортов для путешествий по миру

Диана Товсепова
2 часа назад

Во многих странах для посещения мероприятий, концертов, кафе, ресторанов и других мест требуются особые пропуска COVID-pass или ковид-пропуска. Однако в ВОЗ заявили, что требование прививочных паспортов как условие для путешествий "дискриминационно". Такое заявление сделал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ допустила введение ковид-паспортов для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, "вакцинное неравенство", по его мнению, ведет к разного рода негативным последствиям, к социальной дестабилизации в мире и рискам возникновения новых штаммов коронавирусной инфекции.

"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и вряд ли бы", — сказал Гебрейесус на брифинге, посвященном доступности вакцин.

При этом он допустил, что ковид-паспорт может быть введен, когда вакцины станут одинаково доступны по всему миру. ВОЗ, по его словам, уже работает с государствами над согласованием общепринятого документа.

Ранее сообщалось, в каких странах уже требуют ковид-паспорта для посещения общественных мест.

Новости путешествий,ВОЗ,
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