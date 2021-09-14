ВОЗ допустила введение ковид-паспортов для туристов

Во многих странах для посещения мероприятий, концертов, кафе, ресторанов и других мест требуются особые пропуска COVID-pass или ковид-пропуска. Однако в ВОЗ заявили, что требование прививочных паспортов как условие для путешествий "дискриминационно". Такое заявление сделал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В частности, "вакцинное неравенство", по его мнению, ведет к разного рода негативным последствиям, к социальной дестабилизации в мире и рискам возникновения новых штаммов коронавирусной инфекции.

"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и вряд ли бы", — сказал Гебрейесус на брифинге, посвященном доступности вакцин.