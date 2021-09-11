В каких странах требуют ковид-паспорта для жизни

Шел второй год пандемии коронавирусной инфекции, а страны так и не определились с ограничениями на своей территории. Путешествия стали для туристов настоящей игрой «наугад» -- никто не знает, когда и какие правила введут власти страны, которую они посетят. Тем более, что правила эти меняются с завидной регулярностью.

Во многих государствах, чтобы вести обычную нормальную жизнь, нужны доказательства вакцинации или тестирования на COVID-19, так называемый COVID-pass.

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Европа

В большинстве регионов Германии для заселения в отели и посещения закрытых мест общепита потребуется антиковидный пропуск: сертификат о вакцинации, справка об антителах или отрицательный тест на ковид. Интересно, что бесплатный антиген-тест можно сдать во множестве локаций.

С 30 августа в Греции вход в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок стал возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа с момента получения результата). Кино, театры, клубы, заведения общепита и развлекательные центры в закрытых помещениях будут доступны только переболевшим или вакцинированным, но рестораны на территории отелей открыты и для непривитых постояльцев.

А вот в Италии «зеленый пропуск» с 6 августа требуют при посещении любых закрытых заведений. С 1 сентября Green Pass обязателен и для людей при поездках на межрегиональных автобусах, скоростных поездах, паромах, самолетах. В соцсетях появились сообщения, что теперь отрицательные тесты требуют даже для того, чтобы покинуть Италию.

Любимый и доступный россиянам Кипр также применяет подобные ограничения. Всем местным жителям для посещения ресторанов и любых мероприятий в помещениях, надо иметь Coronapass, а именно, документальное подтверждение вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Для туристов это может быть FlightPass, который они получают для въезда в республику.

Франция также ввела ковидные ограничения. В частности, с 9 августа пропуск нужен, чтобы попасть в кафе и рестораны , включая веранды. Кроме того, предъявить Green Pass нужно для посещения заведений гостеприимства вместимостью более 50 человек и мероприятий с участием более 1000 человек.

Курорты

В Арабских эмиратах ограничения размыты. В Абу-Даби, например, вход в общественные места разрешен только людям, вакцинированным против ковида или тем, кто предъявляет результаты отрицательного результата теста ПЦР. Этот статус остается активным 30 дней. Непривитым местным и туристам запрещен вход в рестораны, кафе, торговые центры, тренажерные залы, места отдыха, курорты и учебные заведения в Абу-Даби.

Власти Турции с 6 сентября ввели обязательное ПЦР-тестирование для посещения массовых мероприятий, кинотеатров, междугородних поездок, перелётов. Сертификат о вакцинации, справка о перенесенном ковиде иди ПЦР-тест нужно предъявлять для посещения театров, концертов, кинотеатров и для поездок между городами на любом виде транспорта, кроме личного.

Для перелетов по внутренним маршрутам Turkish Airlines также потребует доказательства об отсутствии COVID-19. Однако эти правила касаются только граждан Турции, а для иностранцев дополнительные ПЦР-тесты для путешествий по стране не нужны.

Какие новости

Кроме того, при планировании своих путешествий этой осенью важно знать и следующие новости:

Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, въезжать без карантина.

Россия возобновила прямое и чартерное авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Также увеличилось количество регулярных рейсов на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан, а число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выросло втрое.