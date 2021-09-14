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В Черногории ввели новые правила для въезда в страну россиян

Диана Товсепова
26 минут назад

В Черногории 14 сентября вступили в силу меры по ужесточению условий въезда в страну.

Черногория ввела ужесточенные правила въезда
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь в некогда популярную курортную страну можно попасть только по прошествии 14 дней после получения второго компонента вакцина, при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда.

Кроме того, в Черногорию могут попасть все, у кого есть тест на антиген, полученный не позднее 48 часов до пересечения границы. В ином случае туристы должны будут пройти двухнедельный карантин, но через шесть дней при наличии отрицательного ПЦР-теста его можно будет прервать. Эта информация относится к гражданам Черногории и иностранцам с видом на жительство в стране.

Ранее сообщалось о том, почему туристу не понравился отдых в Черногории.

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