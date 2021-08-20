«Везде грязь и все дорого»: турист о Черногории

Украинский турист, отдохнувший в Черногории во время пандемии коронавируса, описал страну словами «везде грязь и все дорого». Его рассказ приводит информационный портал «Турпром».

Турист рассказал, что еда на курорте оказалась дорогой и все рестораны были похожи друг на друга, а если попадались заведения, отличающиеся от остальных, то средний чек там выходил около 100-150 евро (8,6-12,9 тысячи рублей).

«Туристы почему-то заказывают много картошки фри, а местные женщины разбавляют пиво фантой»,

— отметил путешественник.

Также, по его словам, несмотря на красивую природу и «достойное море», грязь была «буквально везде» — вдоль дорог, на тротуарах и в прибрежной зоне:

«Местные и туристы умудряются сделать общественный туалет прямо посреди главной дороги к пляжу».

Мужчина добавил, что страну лучше посещать осенью, поскольку в августе на курортах республики отдыхает очень много людей.