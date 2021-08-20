«Везде грязь и все дорого»: турист о Черногории

Украинский турист, отдохнувший в Черногории во время пандемии коронавируса, описал страну словами «везде грязь и все дорого». Его рассказ приводит информационный портал «Турпром».
Турист рассказал, что еда на курорте оказалась дорогой и все рестораны были похожи друг на друга, а если попадались заведения, отличающиеся от остальных, то средний чек там выходил около 100-150 евро (8,6-12,9 тысячи рублей).
«Туристы почему-то заказывают много картошки фри, а местные женщины разбавляют пиво фантой»,
— отметил путешественник.
Также, по его словам, несмотря на красивую природу и «достойное море», грязь была «буквально везде» — вдоль дорог, на тротуарах и в прибрежной зоне:
«Местные и туристы умудряются сделать общественный туалет прямо посреди главной дороги к пляжу».
Мужчина добавил, что страну лучше посещать осенью, поскольку в августе на курортах республики отдыхает очень много людей.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Черногория ужесточит правила въезда для туристов.