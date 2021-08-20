Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«Везде грязь и все дорого»: турист о Черногории

Мария Иглина
1 час назад

Украинский турист, отдохнувший в Черногории во время пандемии коронавируса, описал страну словами «везде грязь и все дорого». Его рассказ приводит информационный портал «Турпром».

«Везде грязь и все дорого»: турист о Черногории
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Турист рассказал, что еда на курорте оказалась дорогой и все рестораны были похожи друг на друга, а если попадались заведения, отличающиеся от остальных, то средний чек там выходил около 100-150 евро (8,6-12,9 тысячи рублей).

«Туристы почему-то заказывают много картошки фри, а местные женщины разбавляют пиво фантой»,

— отметил путешественник.

Также, по его словам, несмотря на красивую природу и «достойное море», грязь была «буквально везде» — вдоль дорог, на тротуарах и в прибрежной зоне:

«Местные и туристы умудряются сделать общественный туалет прямо посреди главной дороги к пляжу».

Мужчина добавил, что страну лучше посещать осенью, поскольку в августе на курортах республики отдыхает очень много людей.

Ранее "Рамблер" писал о том, что Черногория ужесточит правила въезда для туристов.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители