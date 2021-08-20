Черногория ужесточит правила въезда для туристов

В связи с распространением коронавирусной инфекции власти Черногории пересмотрели правила въезда в страну для иностранных граждан. Об этом написал в Твиттере директор Института общественного здравоохранения страны Игорь Галич.

По его словам, пересекать границу Черногории туристы смогут только при наличии одного из четырех документов. В их числе: сертификат о вакцинации одной или обеими дозами препарата от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, справка о перенесенном заболевании не менее 14 дней и не более 180 дней, экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.