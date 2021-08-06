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В Черногории ввели новые ограничения для туристов

Полина Алферова
1 час назад

Портал «Турпром» со ссылкой на пресс-службу правительства Черногории сообщил об усилении мер по борьбе с коронавирусом и новых ограничениях для гостей страны.

В Черногории ввели новые ограничения для туристов
Фото: PixabayPixabay

Теперь доступ в ночные клубы, рестораны и кафе возможен только после предъявления одного из четырех документов. Это может быть сертификат о вакцинации, справка с результатом теста на антигены, сделанного за 48 часов до посещения, ПЦР-тест или документ о том, что турист переболел коронавирусом в последние 180 дней.

Документы принимаются как в электронном, так и в распечатанном виде. Под ограничения не попадают только дети до 18 лет. Новые меры будут действовать до 20 августа.

Ранее «Рамблер» рассказал о сроках действия путевок, купленных до пандемии.

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