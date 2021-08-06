В Черногории ввели новые ограничения для туристов

Портал «Турпром» со ссылкой на пресс-службу правительства Черногории сообщил об усилении мер по борьбе с коронавирусом и новых ограничениях для гостей страны.

Теперь доступ в ночные клубы, рестораны и кафе возможен только после предъявления одного из четырех документов. Это может быть сертификат о вакцинации, справка с результатом теста на антигены, сделанного за 48 часов до посещения, ПЦР-тест или документ о том, что турист переболел коронавирусом в последние 180 дней.