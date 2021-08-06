Сколько будут действовать путевки, купленные до пандемии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснила, как долго будут действовать путевки, приобретенные до пандемии коронавируса.
«До конца 2023 года вы должны либо обозначить свое желание, например, полететь, если страна открыта и авиакомпания летает, либо возврат средств. Но возврат до конца 2023 года вряд ли будет возможен», — уточнила Майя Ломидзе.
Перенести отмененный тур можно на любой срок до конца 2023 года.
Она также рассказала, что сейчас руководство большинства авиакомпаний не спешит возвращать деньги за туры, которые так и не состоялись, но среди них встречаются и те, кто может пойти туристу навстречу.
В 2020 году больше двух миллионов россиян, купивших путевки, были вынуждены перенести свой отдых.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ВОЗ попросила освободить туристов от обязательной прививки.